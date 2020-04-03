Ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России развивается по оптимистичному варианту. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных. Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному», — цитирует его «РИА Новости».

Мурашко отметил, что тяжелым пациентам с тяжелой формой пневмонии, вызванной коронавирусом, оказывается помощь самых высококвалифицированных специалистов федеральных медицинских центров.

2 апреля президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца с сохранением заработной платы. Позже в тот же день он подписал соответствующий указ. Выполнять свои обязанности продолжат работники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

По данным оперштаба на 3 апреля, всего в 78 регионах России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса. За весь период с начала эпидемии в стране погибли 34 пациента.

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