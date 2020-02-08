Министерство здравоохранения России отреагировало на сообщения об анестезисте, который якобы убивает ветеранов в одной из российских больниц, и опубликовало заявление на своем сайте.

«Минздравом России были незамедлительно направлены обращения в МВД России, Следственный комитет РФ и Правительство Кировской области для проверки фактов», — говорится в сообщении.

Ранее в Кировском областном госпитале для ветеранов войн опровергли информацию о каких-либо насильственных смертях в медучреждении.

Утром 7 февраля стало известно о якобы разоблачении анонимного пользователя форума «Двач», который рассказал, что работает анестезистом и убивает пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. Этой информацией заинтересовались в СУСКР по Кировской области, сообщив о начале проверки. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что по первым результатам никаких подозрительных смертей в больницах Кировской области, в том числе в госпитале ветеранов войн, не выявлено.

Начальник областного госпиталя для ветеранов войн Александр Розуван заявил, что разговаривал с медиком, которого представили как убийцу. Тот ответил, что он «простой работяга из деревни, но сейчас его затравят». Фактов смерти пациентов во время дежурства медбрата не выявлено. Позже мужчина сам записал видеообращение, в котором обвинил пользователей сети и СМИ в клевете и попросил оставить его в покое.

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