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Минздрав России считает, что препятствий для использования незарегистрированного в РФ китайского препарата гидроксихлорохин для лечения новой коронавирусной инфекции нет, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе министерства.

Ранее правительство РФ поручило Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии Минздрава применять и передавать другим медицинским организациям незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин в количестве 68,6 тыс. упаковок для лечения коронавирусной инфекции.

«С позиций клинической фармакологии, никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием», — говорится в сообщении.

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