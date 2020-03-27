Все новости на карте

Минздрав России 27 марта расширил список возможных препаратов для лечения коронавируса у взрослых. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На основании анализа данных о лечении пациентов с атипичной пневмонией (тяжелый острый респираторный синдром 2002-2003 годов и ближневосточный респираторный синдром) в список добавили хлорохин и гидроксихлорохин.

«Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир», — заявили в Минздраве.

Однако пока сделать однозначный вывод об их эффективности/неэффективности нельзя, их применение допустимо только по решению врачебной комиссии, если потенциальная польза для пациента превысит риск.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Минздраве объявили, что для лечения коронавируса можно применять препараты интерферонов, а также комбинацию лопинавир + ритонавир. Последние обычно применяются при ВИЧ-инфекции.

Видео дня. Грудь и губы: как уродуют девушек в России