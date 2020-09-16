РФ пока не получал предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева об ограничении продажи алкоголя на новогодние праздники, при поступлении данной инициативы ее рассмотрят, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.

Россияне могут остаться без алкоголя на Новый год

Ранее RT сообщил, что член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние дни с 14.00 до 18.00.

«Указанная инициатива в Минздрав России пока не поступала. При ее поступлении она будет внимательно изучена совместно с экспертами», — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что согласно международным исследованиям, сокращение времени продажи алкоголя снижает его потребление и приводит к уменьшению связанных с этим рисков, в том числе к снижению смертности населения.