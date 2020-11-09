В России развёрнуто 260 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, из них занято 82%, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

При этом, по его словам, 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении.

«Чтобы организовать максимально медицинскую помощь, развернуто сегодня уже в стране 260 тысяч коек, и 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. Занятость коек составляет сегодня на уровне 82%», — сказал он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать в регионах резерв коек для больных коронавирусом. «Для тех пациентов, которым необходима госпитализация, такая возможность должна быть обеспечена. Поэтому во всех регионах нужно создать резерв коек для больных коронавирусом. Ни один заболевший не должен оказаться без помощи», — сказал он.

По данным оперативного штаба на 9 ноября, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 21 798 — до 1 796 132. За весь период выздоровел 1 335 141 человек, зарегистрировано 30 793 летальных исхода, связанных с коронавирусом.