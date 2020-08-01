2020 году планируется завершить работу над созданием нового порядка медосмотра для водителей, рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

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Проект подготовили в Минздраве. Решено, что автомобилистам для получения медсправки нужно будет сдавать анализы на употребление алкоголя, если только нарколог выявит признаки заболевания. Старые условия получения справок сохранятся до 2021 года.

Новые инициативы и методики должны быть максимально доступными для регионов, подчеркнул Салагай. Работу над ними планируют завершить до конца года, напомнил он.

Минздрав собирался поменять порядок обязательного медосвидетельствования с 2019 года. Однако эти намерения вызвали ажиотаж среди автомобилистов: предполагаемый рост стоимости прохождения медкомиссии привел к появлению огромных очередей в наркологических и психоневрологических диспансерах, где получают справку.

Минздрав заявил, что «с учетом обеспокоенности граждан» решено отложить вступление в силу нового порядка медосмотра.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram, как бороться с использованием мобильных телефонов за рулем. По его словам, водитель с телефоном— потенциальный убийца, так как находится в машине, вес которой составляет около полутора тонн. Он считает, что штрафовать за это надо как минимум на десять тысяч рублей, а за повторное нарушение — вообще лишать прав.