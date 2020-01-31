Предпринимаемые профилактические меры в связи с коронавирусом на территории России являются вынужденной и правильной реакцией, заявил в пятницу, 31 января, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Реакция Всемирной организации здравоохранения была, что это чрезвычайная ситуация международного масштаба, поэтому данная ситуация, учитывая наше соседство, — вынужденная и правильная реакция. Лучше предупредить всегда», — ответил он на вопрос ТАСС о том, не считают ли в Минздраве меры по контролю над границей слишком жесткими.

С 31 января Россия ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, вспышка которого зафиксирована в КНР.

30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Ранее стало известно, что прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки составил 25,6% — это 1984 заразившихся.

По последним данным, зафиксировано 9720 подтвержденных диагнозов, при этом наибольшее число заболевших приходится на провинцию Хубэй (5806 человек). Зарегистрировано 213 случаев летального исхода, 102 тыс. 427 человек находятся под наблюдением.

Подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России не зафиксировано.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал представитель от России.

Во Всемирной организации здравоохранения также рекомендовали всем странам мира провести противоэпидемические мероприятия в полном объеме и сообщать ВОЗ о случаях заражения.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.