В министерстве напомнили, что, в первую очередь, необходимо регулярно и тщательно мыть руки с мылом. Кроме того, не следует грязными руками прикасаться к лицу. Также не стоит контактировать с людьми, у которых есть ярко выраженные признаки простудных заболеваний. Помимо этого, следует воздержаться от поездок в страны, с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Такими странами являются Китай, Италия, Южная Корея и Иран.

В Минздраве подчеркнули, что при первых признаках простуды или респираторной инфекции человеку рекомендуется обратиться в поликлинику по месту жительства, где ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Пациенту необходимо будет сообщить врачам о том, находился ли он в последние две недели, до появления симптомов, в стране, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. После чего медицинский работник примет решение о целесообразности отправлять пациента на лабораторное исследование на наличие вируса, сообщает ТАСС.

Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова призвали россиян сократить или отказаться от поездок за границу. Она аргументировала это неблагоприятной ситуацией по коронавирусу в мире.

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