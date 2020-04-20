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В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Мурашко добавил, что всех тяжелых пациентов консультируют специалисты из федерального консультативного центра.

В России коронавирусом заразились 47 тысяч, скончались 405 человек.

Рамблер

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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