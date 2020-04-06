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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что маски во время пандемии коронавируса должны носить все люди. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Мурашко отметил, что маска для выхода на улицу не обязательно должна быть медицинской.

Как писал «Рамблер», ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что маски не гарантируют защиты от нового коронавируса, а здоровым людям их носить вообще не нужно.

По его мнению, только люди с симптомами респираторных заболеваний должны носить маски, чтобы защитить окружающих от себя. Кроме того, маски нужны людям, которые ухаживают за больными дома.

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