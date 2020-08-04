Жертвами взрыва в порту Бейрута, который произошел во вторник, стали 30 человек, около 2,5 тысячи пострадали, сообщил вечером ливанскому телеканалу министр здравоохранения страны Хамад Хассан.

«В результате взрыва погибли 30 человек, около 2,5 тысячи получили ранения», — сказал министр.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.

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