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В Минздраве Краснодарского края информацию о нескольких заразившихся коронавирусом в регионе.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в Краснодарском крае зафиксированы несколько случаев заражения коронавирусом, а не один, о котором сообщалось официально.

В частности, говорилось о зараженных в Динском районе, Славянске-на-Кубани, станице Полтавской и других.

В министерстве здравоохранения региона назвали эти слухи не соответствующими действительности.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщили, что в регионе зарегистрирован один случай коронавируса у жителя небольшого населенного пункта, расположенного под Приморско-Ахтарском.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в РФ выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: пять в Москве, три в Петербурге, по одному в Московской области, Ленинградской области и в Пермском крае.

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