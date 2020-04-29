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Карантин не может полностью остановить распространение коронавирусной инфекции, но он необходим для усиления потенциала системы здравоохранения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Минздрава России Елену Малинникову.

Отмечается, что карантин поможет в дальнейшем предотвратить перегруженность медицинских организаций в случае возможного роста заболеваемости.

«Разобщение людей необходимо для снижения скорости распространения коронавируса», — отметила Малинникова.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 99 399 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,1 млн

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