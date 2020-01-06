Минздрав изучит идею обязательных генетических тестов для доноров после случая зачатия больного ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение).

Это следует из ответа на письмо депутата Госдумы Бориса Менделевича главе Минздрава Веронике Скворцовой, который приводит «РИА Новости» в понедельник, 6 января.

Менделевич просил инициировать в профессиональном сообществе дискуссию в связи со случаем рождения ребенка с редким генетическим заболеванием после использования донорского материала.

В частности, отмечается, что «будет инициировано рассмотрение и обсуждение предложений по внесению изменений в клинические рекомендации».

«На основании экспертного заключения будет принято решение о целесообразности и необходимости внесения изменений в клинические рекомендации», — цитируются слова первого замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой.

Как пояснил депутат, сейчас требования к донорству спермы практически аналогичны требованиям к донорству крови — это сдача базовых анализов на инфекции и ряд наследственных заболеваний.

«Изменения увеличили бы шансы рождения здоровых детей, в особенности когда будущая мать является носителем наследственного заболевания», — сказал депутат агентству.

В сентябре стало известно, что бывшие супруги в США подали в суд на репродуктивную клинику, так как после ЭКО у них родился ребенок от другого мужчины. Родители обнаружили, что растят не свою дочь, когда у нее проявились черты, типичные для азиатов.

При этом оба родителя являются представителями европеоидной расы. Анализ ДНК доказал, что глава семьи не был биологическим отцом девочки. Экс-супруги утверждают, что потратили около $500 тыс. на услуги. Также они считают, что ошибка привела к разводу.