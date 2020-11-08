В России вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, меняющий правила домашнего лечения коронавируса.

Пациенты с положительным тестом на COVID-19 могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они согласятся выполнять все требования врача, а при ухудшении самочувствия вызвать скорую помощь, пишет «Парламентская газета».

Так, врачи должны рассказать родственникам, проживающим с больным, о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении, а также об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Больные, живущие в общежитиях и коммунальных квартирах, а также проживающие с пожилыми родственниками, будут в обязательном порядке госпитализированы, говорится в сообщении.

Кроме того, медики обязаны дать пациенту и его близким должны брошюры с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от респираторных инфекций. Среди прочего документ разрешает переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста на коронавирус.

Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение

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