Александр Логунов. Италия справилась с эпидемией коронавируса, но еще не добралась до «безопасного порта» после бури, считает министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

«Я думаю, что Италия это сделала. Я говорю не о правительстве, но о стране в целом. Это не было очевидным, мы были первыми в мире после Китая. У нас не было инструкции по эксплуатации, нам нужно было узнать о вирусе», — сказал он, выступая на собрании ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

По словам министра, в ходе эпидемии он принимал решения, которые не давали ему спать.

«Мы вышли из бури, хотя еще не в безопасном порту. Международная ситуация вызывает беспокойство, сейчас мы видим худший момент эпидемии в мире. Это станет прошлым, когда у нас появится вакцина», — отметил Сперанца.

По состоянию на вторник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах достигло почти 245 тысяч, более 197 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 35 073 человека. В последнее время число новых заражений в Италии находится на уровне примерно 200 случаев в сутки и ниже. В больницах остаются менее 800 пациентов. В настоящее время количество случаев заражения и жертв за сутки соответствует уровню начального периода эпидемии (конец февраля – начало марта).