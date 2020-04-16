Четвертый пациент, с подтвержденным диагнозом коронавирус, скончался в Ингушетии. Об этом сообщили в четверг, 16 апреля, в республиканском минздраве.

«Он (пациент — Ред.) был в тяжелом состоянии, находился на аппарате искусственной вентиляции легких», — цитирует слова представителя ведомства «РИА Новости».

В Ингушетии 153 заболевших коронавирусом, при этом 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 7 подключены к аппаратам ИВЛ.

11 апреля скончался муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, первый тест подтвердил у него коронавирус. Ранее в этот день в минздраве Ингушетии сообщили о первой смерти от коронавируса в регионе.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

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