Пять представителей Минздрава и Роспотребнадзора полетят в Китай во вторник вечером для помощи китайским коллегам в борьбе с коронавирусом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Да, поедем. Сегодня мы примем окончательное решение по составу делегации. Делегация будет состоять из пяти человек. Это представители Роспотребнадзора и министерства здравоохранения на уровне экспертов. Ожидаем, что завтра вечером они полетят в Китай», — сказала она на брифинге.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в стране превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.

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