Суд в Хабаровске обязал Министерство здравоохранения Хабаровского края приобрести лекарство для ребенка-инвалида на 40 млн рублей, сообщила прокуратура региона.

«Прокурор города обратился в суд с иском о возложении на Министерство здравоохранения Хабаровского края обязанности обеспечить несовершеннолетнего лекарственным препаратом в необходимом количестве. Решением Центрального районного суда г. Хабаровска исковые требования прокурора удовлетворены», — говорится в распространенном релизе.

Сообщается, что мальчику с диагнозом спинальная мышечная атрофия второго типа требуется на первый год лечения шесть флаконов препарата Спинраза (Нусинерсен), а в дальнейшем — по три флакона до выздоровления. Стоимость одного флакона составляет почти 8 млн рублей. Таким образом, на первый год лечения необходимо более 40 млн рублей.