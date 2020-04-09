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Диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим, что течение заболевания развивается подчас столько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика», — сказал Мурашко в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1».

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