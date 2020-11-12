Минздрав России дал регионам новые рекомендации по борьбе с COVID-19. Они перечислены в соответствующем приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, министерство рекомендовало регионам организовать амбулаторные центры диагностики и лечения коронавируса и их взаимодействие с медорганизациями, оказывающими скорую и медицинскую помощь, в том числе амбулаторно. Кроме того, центры стоит оснастить автомобилями для доставки пациентов и медиков, а также транспортировки биоматериалов и лекарств.

В рекомендациях также сказано, что пациентам, которые лечатся на дому, стоит помочь с применением технологий телемедицины. В документе уточняется, что медучреждения надо обеспечить необходимыми средствами связи и оборудованием для проведения консилиумов и удаленной работы с пациентами.

Ранее правительство России поручило главам регионов самостоятельно принимать решения о введении ограничений из-за COVID-19 для снижения заболеваемости, не допуская при этом негативных последствий для экономики. Губернаторы также должны будут взять на личный контроль обеспечение медучреждений лекарствами и средствами защиты, и создание резервных коек для пациентов с коронавирусом.