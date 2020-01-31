Временные методические рекомендации по лечению от новой коронавирусной инфекции из Китая в дальнейшем будут обновлены. Об этом сообщил Минздрав на своем сайте в пятницу, 31 января.

«Осуществляется мониторинг научных клинических и экспериментальных данных по вопросу лечения 2019-nCoV респираторной инфекции. При наличии проверенных данных информация будет представлена в следующем обновлении временных методических рекомендаций», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день в Минздраве заявили, что принимаемые профилактические меры в связи с коронавирусом на территории России являются вынужденной и правильной реакцией.

31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая. По ее словам, в Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй — 341. Вывоз россиян через пункты пропуска в Приморье и Приамурье начнется 1 февраля.

В тот же день стало известно, что в России выявили два случая заболевания коронавирусом. Оба заболевших — граждане Китая. Сейчас они находятся в стабильном состоянии.

По последним данным, зафиксировано 9720 случаев заражения новым коронавирусом. Зарегистрировано свыше 200 летальных исходов.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал представитель от России.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщение крови кислородом. Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.