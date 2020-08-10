Глава минздрава Белоруссии Владимир Караник заявил в понедельник, что состояние пострадавших в ходе протестных уличных акций стабильное, они проходят лечение в медучреждениях.

«На данный момент на лечении находятся около 40 сотрудников МВД и более 50 участников уличных акций. Состояние всех оценивается как стабильное», — приводит слова министра Sputnik Беларусь.

По утверждению Караника, в ходе акций обошлось без жертв. Караник также опроверг распространявшуюся накануне информацию, что под колесами автозака погиб мужчина.

«Вчера же с представителями МВД проводилось совместное расследование, откуда появилась эта информация. Выяснилось, что 35-летний минчанин, ранее судимый за хулиганство, пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД. Попытка оказалась неудачной, мужчина сорвался. Он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, где и находится сейчас», — утверждает глава белорусского минздрава.

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Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

Караник заявил, что диагноз пострадавшего при поступлении — закрытая черепно-мозговая травма легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга, ушиб нижней губы, алкогольное опьянение. При этом, по словам Караника, на момент поступления в медучреждение, согласно анализу, уровень алкоголя в крови составлял этого мужчина 2,31 промилле. В настоящее время состояние пациента удовлетворительное, никаких опасений у медицинских работников оно не вызывает, добавил руководитель ведомства.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные и пострадавшие. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В настоящее время ситуация в городе спокойная.