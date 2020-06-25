Глава минздрава Армении Арсен Торосян считает «хорошим» показатель уровня смертности от коронавируса в 24%, регистрируемый в отделениях реанимации медицинских учреждений страны.

«В наших отделениях реанимации процент смертности (от коронавируса – ред.) составляет примерно 24%. Это «хороший» показатель, он обусловлен трудом наших медработников и оказанием своевременной и надлежащей медицинской помощи», — написал министр в Facebook.

Торосян добавил, что «во многих развитых западных странах этот показатель колеблется в пределах 35-45%».

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на четверг, выявлены 22,5 тысячи случаев заражения, 11,3 тысячи пациентов вылечились, 397 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.

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