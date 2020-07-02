25-й тур футбольного чемпионата вышел богатым на события. Был и тренерский дебют в «Крыльях Советов» Андрея Талалаева, и последний матч у руля «Арсенала» Игоря Черевченко, вновь не смог выйти на поле закрытый на карантин «Оренбург», а сыгравший первый постпандемийный матч «Краснодар» вместе с «Ростовом» стал участником самой продолжительной игры в истории РПЛ.

Новость тура: «Химки» обострили борьбу за выживание

Игровой программе 25-го тура РПЛ предшествовало сообщение о том, что подмосковные «Химки», занявшие по итогам досрочно завершенного первенства ФНЛ 2-е место, таки сыграют в следующем сезоне в «вышке». Ранее подмосквичи уверяли, что заявить команду в премьер-лигу в связи с недостаточным финансированием не смогут.

В соответствии с регламентом, в случае если «Химки» отказываются от участия в РПЛ, то по итогам сезона-2019/20 элитный дивизион покинет одна команда, а не две. В расчете на это и велись в последние недели подсчеты шансов ведущих борьбу за выживание коллективов. Если же «Химки» все же зайдут в «вышку», то на выход должны последовать уже 2 занявших последние места клуба, что принципиально меняет ситуацию.

Дебют тура: Талалаеву не хватило минуты

Новости из Химок наверняка подпортили настроение Андрею Талалаеву, который проводил первый матч у руля «Крыльев Советов». Клуб, который Андрей Викторович тренировал совсем недавно, заметно осложнил его новой команде задачу сохранения прописки в премьер-лиге. Самарцы занимали перед этим туром последнее место в турнирной таблице, и для них количество покидающих элитный дивизион коллективов принципиально.

Да еще и в соперниках у последней команды РПЛ был рвущийся в Лигу чемпионов «Локомотив», довольно уверенно взявший в двух предыдущих матчах очки у «Оренбурга» и «Рубина». В футболе не редкость, когда приход нового тренера вызывает всплеск эмоций у игроков, что в первое время положительно сказывается на результатах, но специалистов, веривших в то, что «Крылья» отнимут у «железнодорожников» очки, практически не было. «» в своем прогнозе к этой встрече точно назвал итоговый счет, но с оговоркой, что прогноз этот скорее сделан сердцем, а не умом.

А «Крылья» сердцем и сыграли. Андрей Талалаев так зарядил своих подопечных (и продолжал это непрерывно делать весь матч), что на перерыв самарцы ушли, ведя в счете — Деян Радоньич, у которого ВАР отнял красивый гол в ворота «Зенита» в концовке встречи прошлого тура, забил мяч, который уже никто не смог отменить. «Локо» несравнимо больше времени владел мячом, но до опасных моментов дело почти не доходило. Подтверждает это и статистика, согласно которой ударов в створ гости нанесли в этой игре значительно больше.

Но сказке не суждено было стать явью. Лидер атак москвичей Алексей Миранчук пропихнул-таки плечом мяч в сетку ворот Евгения Фролова на пятой компенсированной минуте, украв у «Крыльев Советов» победу в дебютном для их тренера матче. К слову, Миранчуку принадлежит авторство всех 4 голов, что забил «Локо» в РПЛ после рестарта.

Отставка тура: Черевченко покинул «Арсенал»

Во время зимнего перерыва «Арсенал» называли одним из претендентов на путевку в Лигу Европы, на которую шансы туляков расценивались не ниже, чем спартаковские или динамовские. Но сначала случились 2 поражения в мартовских турах, затем три проигрыша кряду после карантина, и клубное руководство подписывает заявление об уходе Игоря Черевченко.

Каждому из трех последних поражений есть рациональное объяснение. В первом после рестарта матче в соперники достался соскучившийся по футболу «Спартак», который благодаря высокому индивидуальному мастерству своих исполнителей к 90-й минуте трижды поразил ворота «Арсенала». 2 мяча туляков в компенсированное время самую малость подсластили горечь поражения.

Следующий проигрыш случился в Ростове-на-Дону, где «Арсенал» вышел на поле против обозленного после молодежного турне в Сочи «Ростова», где были исторические 10:1. Злая команда Валерия Карпина не имела права не выиграть — и своего, вполне ожидаемо, добилась.

В этом туре в Тулу пожаловал заметно преобразившийся «Ахмат», одержавший до этого красивую победу над «Крыльями Советов» в Самаре и лишь по недоразумению не выигравший в предыдущем матче у Сочи. Команда Игоря Шалимова выглядит сегодня довольно мощно и небывало агрессивна в атаке. Так что называть «Арсенал» фаворитом встречи с грозненцами тоже было нельзя.

«Когда начнем играть?» — баннер с таким текстом вывесили тульские болельщики на стадионе. С этими фанатами игроки говорили после матча, который проиграли. Нашли ли общий язык? Возможно. Но Черевченко ушел. Готовить команду к матчу с «Динамо» будут Сергей Подпалый и Николай Ковардаев.

Матч тура: ЦСКА — «Спартак»

Центральный матч тура, дерби всея Руси — каких только эпитетов не удостаиваются встречи ЦСКА и «Спартака». И на этот раз было жарко и интересно, но ощущения большого футбола европейского уровня все же не было. Относительно недавно эти команды уже встречались в четвертьфинале Кубка страны, и даже сомнительное судейство не оставляло сомнений, что это был матч выдающийся и запомнится надолго. Будут ли вспоминать болельщики эту игру? Есть подозрение, что даже армейские фаны довольно быстро отправят его на антресоль своей памяти.

А вот Виктор Ганчаренко этот матч вряд ли когда-нибудь забудет. Пропав из команды после крупного поражения от «Зенита» (0:4), Виктор Михайлович пропустил игру с «Динамо» (руководил командой в том матче Сергей Овчинников), но к супердерби вернулся. Если бы белорусский специалист проиграл в этот вечер, то, возможно, распрощаться с красно-синими пришлось бы уже по-настоящему. И ЦСКА выиграл. Просто потому, что больше этого хотел.

Спартаковцы могут говорить о плохом судействе, как это сделал капитан красно-белых Георгий Джикия, а могут сетовать на невезение. Игра на поле действительно была примерно равная, но и в равных матчах бывают победители. Да, Александр Максименко допустил очевидную ошибку, отражая удар Николы Влашича, после которого был открыт счет. Но ошибиться вратаря заставил самый часто бьющий по воротам игрок РПЛ. «Спартаку» не повезло и с удалением Романа Зобнина, и в компенсированное время, когда на 6-й добавленной минуте Влашич оформил дубль.

ЦСКА победу заслужил, чем и тренеру своему угодил, и от преследователей в борьбе за еврокубковые путевки оторвался прилично. Календарь в оставшихся пяти турах у армейцев не самый напряженный, так что без Лиги Европы красно-синие остаться не должны.

Рекорд тура: 111 минут в Ростове-на-Дону

111 минут и 15 секунд провели на поле игроки «Ростова» и «Краснодара», что является абсолютным рекордом чемпионатов России. Виной всему, как не сложно догадаться, система ВАР, вердикта которой ждать пришлось довольно долго.

«Краснодар» согласился на перенос первого посткарантийного матча с «Динамо», затем, не выходя на поле, получил 3 очка в несостоявшемся матче с «Оренбургом». Игровой тонус команде Сергея Галицкого необходим, ведь краснодарцы ведут борьбу за второе место, дающее пропуск в Лигу чемпионов.

«Быки» истосковались по футболу. Возможно, именно благодаря этому им удался быстрый гол, который Маркус Берг забил после слаломного прохода Вандерсона уже на 13-й минуте. От встречи двух самых результативных после «Зенита» команд РПЛ можно было ждать более приятной результативности, но второй мяч случился лишь на 111-й минуте, хотя шансы поразить ворота у соперников случались и до этого.

Ключевой эпизод матча произошел на 3-й компенсированной минуте. Главный арбитр Виталий Мешков не смог рассмотреть, играл ли в своей штрафной рукой краснодарец Кайо, и обратился за помощью к ВАР. Через 3 минуты рефери указал рукой на одиннадцатиметровую отметку, с которой Ивелин Попов и сравнял счет. С момента остановки игры до забитого пенальти прошло 8 минут.

Потеря тура: «Оренбург» на карантине

Не сумевший выйти на поле в предыдущем туре «Оренбург» вновь вне игры. И его перспективы сохранить прописку в РПЛ становятся все более призрачными.

«Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало «Оренбургу» проведение домашнего матча 25-го тура против «Урала». Участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований.

На данный момент у десяти представителей «Оренбурга» подтверждено заболевание. За ними установлено динамическое наблюдение. Команда продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, находится на карантине и продолжает регулярное тестирование.

Оперштаб РПЛ внимательно следил за развитием ситуации и находился в постоянном контакте с футбольными клубами. «Оренбург» сообщил лиге, что в связи с новым предписанием он не может организовать матч. После этого оперштаб РПЛ незамедлительно проинформировал «Урал», что игра не состоится» — говорится в официальном сообщении РПЛ.

Отметим лишь, что в новой редакции регламента не предусматривается снятие команды с соревнований в случае двух или более пропусков матчей.

РПЛ. 25-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:1, «Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Москва) — 1:1, «Тамбов» (Тамбов) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2, «Арсенал» (Тула) — «Ахмат» (Грозный) — 1:3, «Уфа» (Уфа) — «Рубин» (Казань) — 0:0, ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:0, «Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:1

Положение команд

Бомбардиры

Артем Дзюба («Зенит») — 15 голов (6 с пенальти). Евгений Луценко («Арсенал») — 12 (0). Элдор Шомуродов («Ростов») — 11 (0). Сердар Азмун («Зенит») — 11 (1). Александр Соболев («Спартак») — 11 (20).