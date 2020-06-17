Вслед за доработанным проектом Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст обнародовал для обсуждения обновленный проект Процессуального КоАП.

Как напоминает «Коммерсант», сейчас процессуальные нормы при рассмотрении административных дел описаны в действующем КоАП, а в результате инициированной правительством административной реформы будут выделены в отдельный закон по аналогии с Уголовно-процессуальным кодексом (УПК).

В доработанном документе уделено много внимания водителям и автовладельцам, которые чаще все становятся фигурантами административных дел. В законопроекте для них предусмотрена возможность обжалования постановлений о штрафах при помощи портала госуслуг. Через сайт можно будет направлять заявления, ходатайства, жалобы в суд, ГИБДД или любой другой орган, который ведет производство. Кроме того, извещения и уведомления участникам производства также будут доступны в электронном виде.

В проекте также прописана скидка в 50% от суммы любого административного штрафа при условии оплаты в течение двадцати дней с момента вынесения постановления. По действующим правилам такая скидка действует только в отношении штрафов за нарушения ПДД. При этом авторы указывают, что скидок будут лишены те, кто совершил грубое нарушение закона. В частности, речь идет о штрафах за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, оборот оружия и т.д.).

Процессуальный КоАП впервые вводит так называемый институт состязательности. Это значит, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях в суде сможет участвовать должностное лицо, тогда как сейчас инспекторы ГИБДД дают в судах показания в качестве свидетелей. В статусе должностного лица они обязан будут доказывать вину водителя, если судья сочтет это необходимым. В Минюсте полагают, что это нововведение даст участникам процесса равные права.

Наконец, по аналогии с УПК документ предлагает установить механизм восстановление прав граждан, незаконно привлеченных к ответственности либо в отношении которых были применены меры обеспечения. Они смогут требовать компенсацию имущественного, морального вреда (если речь идет о физлице), а также вреда деловой репутации, который был нанесен компании. Также впервые вводится право на бесплатного адвоката в случаях, когда гражданину грозит арест.

Мнения экспертов о законопроекте Минюста разошлись. Так, специалист в области систем фиксации нарушений ПДД Григорий Шухман считает, что срок действия скидки на оплату штрафа должен действовать не с момента вынесения постановления, а с момента получения постановления гражданином. В свою очередь юрист фирмы «Яковлев и партнеры» Владимир Соловьев одобрил введение права на получение бесплатной юрпомощи. «Участие защитника необходимо обеспечить с момента возбуждения дела, поскольку нередко граждане, не обладая должными юридическими познаниями, подписывают протоколы и постановления, как говорится, не глядя, что в дальнейшем затрудняет обжалование таких постановлений в вышестоящих инстанциях и суде. Особенно это касается иностранных граждан. Их нужно обеспечить бесплатным переводчиком», — сказал он.

По словам старшего юриста арбитражной практики юридической фирмы Vegas Lex Станислава Матюшова, институт состязательности закреплен в проекте лишь «декларативно». «На практике чаша весов нередко перевешивает в сторону административного органа, поскольку, во-первых, их сотрудники в глазах суда представляют собой лиц, обладающих специальными познаниями, а во-вторых, представляющих интересы государства. Поэтому для гражданина, привлекаемого к ответственности, предмет доказывания искусственно завышен. В обоснование своей позиции необходимо представить экспертные заключения, вызывать независимых специалистов, готовить иные убедительные доказательства правовой позиции», — считает Матюшов. Того же мнения придерживается юрист движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Процессуальный кодекс нужен, но вероятность принятия этого документа стремится к нулю в этом созыве», — заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. Впрочем, некоторые предложения авторов документа могут быть одобрены отдельно. Например, законопроект, который позволяет обжаловать штрафы с камер через портал госуслуг, уже был внесен в Госдуму в прошлом году.