Управление генерального инспектора (OIG) министерства юстиции США начало расследование действий сотрудников министерства при подавлении беспорядков в Вашингтоне и Портленде (штат Орегон), сообщает OIG.

«В ответ на запросы конгресса, жалобы, полученные OIG, и указание прокурора США в Орегоне управление генерального инспектора министерства юстиции (OIG) начало расследование обвинений о применении силы с участием сотрудников правоохранительных органов министерства юстиции в Портленде, штат Орегон, в июле 2020 года. Министерство юстиции будет координировать наше расследование с министерством внутренней безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, указывается, что в ответ на просьбы членов конгресса и представителей общественности министерство юстиции инициирует расследование роли и обязанностей министерства юстиции и его правоохранительных подразделений при реагировании на протесты и беспорядки в Вашингтоне и в Портленде в течение предыдущих двух месяцев.

В ходе расследования будут изучать, какой инструктаж проходили сотрудники, как они соблюдали требования по самоидентификации, то есть носили ли они знаки отличия, как использовали боеприпасы и специальные средства при подавлении беспорядков.

Ранее ряд демократов в палате представителей американского конгресса попросили генеральных инспекторов минюста и министерства внутренней безопасности провести проверку в отношении действий этих ведомств при разгоне беспорядков в городе Портленд, где протесты продолжаются почти два месяца. Кроме того, сенаторы-демократы подготовили законопроект, который предполагает ограничение полномочий федеральных правоохранительных органов.

В конце мая — начале июня в городах США прошли массовые акции протеста и беспорядки после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании белым полицейским. Локальные демонстрации продолжаются до сих пор. Упомянутые в заявлении инспектора минюста события в Вашингтоне произошли 1 июня, когда полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих от сквера Лафайетт у Белого дома. После этого через сквер прошел президент Дональд Трамп, который сделал короткое заявление для прессы. Противники главы государства утверждают, что протест был мирный, а действия силовиков необоснованны. В администрации США утверждают обратное.