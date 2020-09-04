Минюст РФ рассматривает вопрос об исключении штрафов из новой редакции КоАП за отказ от вакцинации.

Сейчас проект нового КоАП предполагает штрафы для граждан за отказ от вакцинации до 7 тысяч рублей. Для должностных лиц — до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей.

В целях учёта замечаний и предложений граждан относительно редакции части 4 статьи 10.1 проекта КоАП, поступивших в Минюст России по итогам публичного обсуждения проекта КоАП, в настоящее время рассматривается вопрос об исключении части 4 из статьи 10.1 проекта КоАП с одновременным приведением формулировки части 1 данной нормы в соответствие с формулировкой части 1 статьи 6.3 действующего КоАП, — привели сообщение Минюста РФ в ТАСС.

В ведомстве пояснили, что хотят исключить административную ответственность за отказ от вакцинации, однако часть 4 статьи 10.1 проекта нового КоАП предусматривает и другие правовые последствия. Например, за отказ от вакцинации могут не допустить на работу, где существует повышенный риск заражения инфекцией. Если сотрудник будет допущен на такую работу без вакцинации, то будут наказывать уже работодателя.

К таким последствиям относится, например, отказ в приёме граждан на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями

Таким образом, целью введения административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 10.1 проекта КоАП, в первую очередь являлось правовое воздействие на работодателей, — процитировали сообщение Минюста в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что значительную часть жителей России хотят вакцинировать от коронавируса в течение 9–12 месяцев. Он подчеркнул, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» позволяет выработать иммунитет, достаточный для противодействия любой дозе вируса, «которую только можно вообразить».