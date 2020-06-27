Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова с прискорбием сообщила: Министерство труда против того, чтобы выплачивать по 10 тысяч на детей и в возрасте от 16 до 18 лет. По её словам, взамен в социальном ведомстве предложили устраивать детей старшего возраста на работу. Но этот аргумент не выдерживает критики, считают эксперты.

Вообще-то г-же Кузнецовой правильнее было бы обращаться не к правительству, а к президенту Путину, при котором она и Уполномоченная. Ведь чрезвычайные «антикоронавирусные» пособия в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет были введены именно указом главы государства — сначала на июнь 2020 года. А 23 июня 2020 года Владимир Путин повелел продлить указанную выплату ещё на один месяц — и опять только родителям детей в возрасте до 16 лет. В документе уточняется: эти деньги не учитываются в составе доходов семьи, если она претендует на какие-то иные меры социальной поддержки (многие из льгот и выплат положены лишь тем, чей семейный доход ниже определенного уровня).

Но ещё в мае, как только было объявлено об этой чуть ли не самой существенной и массовой мере поддержки некоторой части россиян, родители детей в возрасте от 16 до 18 лет почувствовали себя обиженными. К г-же Кузнецовой, по её словам, поступали тысячи обращений, и потому-то она и решила обратиться в правительство. На официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка информация о письме, которое за её подписью ушло в Белый дом, датирована 19 мая. «Данная возрастная группа не имеет полноценной возможности для трудоустройства, оставаясь на попечении родителей. Большая доля детей в возрасте от 16 до 18 лет продолжает свое обучение в образовательных организациях. Также нельзя не учитывать интересы детей с ограниченными возможностями здоровья вышеуказанной категории, которые нуждаются в особых условиях, внимании и поддержке родителей», — говорится в документе. И ещё: «Размер потребительской корзины подростка практически соответствует потребительской корзине трудоспособного взрослого, при этом потерявшие в настоящее время работу граждане могут претендовать на поддержку в виде выплаты пособия по безработице в повышенном размере, а не работавшие дети в возрасте от 16 до 18 лет – не могут».

После того, как родителей детей от 16 до 18 президент опять оставил ни с чем, письма к Уполномоченной пошли с новой силой. Тут подоспел и ответ из правительства. По словам г-жи Кузнецовой, главный аргумент готовившего его Минтруда — «детей старше 16 лет надо трудоустраивать».

Глава думского Комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) считает этот аргумент «странным»: «по трудовому законодательству работать в России можно не с 16, а с 14 лет. И давайте посмотрим, сколько детей с 16 до 18 лет работают, а сколько продолжают учиться, или не учатся и не работают, ждут призыва в армию, или находятся в поисках работы»,- сказал он «». Поэтому, считает депутат, «было бы логично продлить возраст, дающий право на выплату, до 18 лет, и неправильно, когда из-за отдельной группы тех, кто действительно работает, все остальные лишаются права на помощь». Кроме того, г-н Нилов обращает внимание, что «пособия на детей в возрасте до 16 лет выплачиваются вне зависимости от критерия нуждаемости, то есть всем подряд — и детям из состоятельных семей, и детям из семей за чертой бедности, и здесь проблемы почему-то никто не видит».

Открываем Трудовой кодекс. В статье 63 о возрасте, с которого в России возможно работать на основании трудового договора, то есть легально, действительно говорится, что обычно — с 16 лет. Но тут же приводится перечень исключений. Работать с 15 лет могут, к примеру, те, кто ушел из школы, не закончив её, или был отчислен. «С письменного согласия одного из родителей» и органа опеки можно взять на работу и ребенка с 14 лет — но только «для выполнения легкого труда, не причиняющего вред его здоровью», и чтобы работал он в свободное от учебы время. А в кино, театрах, цирках закон вообще разрешает заключать трудовые договора (опять же с согласия родителей и разрешения органов опеки) и с детьми младше 14 лет! Трудовой договор в этом случае подписывается родителем.

Так что аргумент что «с 16 лет дети могут работать, а до 16 лет нет», действительно не убедителен. В любом случае проблема легко решаема, говорит экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер: «нужно просто ввести дополнительную графу в заявлении, которое заполняют родители, где указывается статус ребенка — школьник, студент он, или уже работает. Если человек, которому 17 или 18 лет, легально работает, за него платятся страховые взносы, он есть в базе данных Пенсионного фонда, и технических сложностей с проверкой я не вижу. Конечно, можно сказать, что он подрабатывает где-то, и налоги не платит. Но если говорить про нелегальную занятость — в любом возрасте такое может быть», — пояснил г-н Гонтмахер. Он считает, что правительство против расширения числа получателей выплаты «по одной простой причине: денег жалко». А за деньги у нас вообще-то отвечает не Минтруда, на которого сейчас обрушился гнев народа, а Минфин…

Но и денежный аргумент, по словам экономиста, не очень убедителен: «дети от 16 до 18 лет — маленькая категория граждан по сравнению с детьми до 16 лет, на которых сотни миллиардов уже потрачены и будут ещё потрачены — это дополнительно, думаю, несколько десятков миллиардов рублей, потому что далеко не все заявятся. Деньги небольшие. К тому же резервы у нас есть, и у Минфина есть заначка — в прошлом году триллион рублей бюджетных не был потрачен, и они перешли на этот год».

По данным Росстата, в стране живет около 3 млн. человек в возрасте от 16 до 18 лет, а детей в возрасте от 3 до 16 лет — около 27 млн. Пособия на детей до 16 лет обходятся федеральной казне в примерно 270 млрд. рублей в месяц.

В любом случае помогать и родителям детей старшего возраста — это было бы правильно, считает г-н Гонтмахер: «среди тех, у кого дети с 16 до18, много таких, кто сейчас испытывает затруднения. 10 тысяч, а теперь уже 20 тысяч — деньги очень неплохие, особенно где-нибудь в Рязани или Кургане. А так ребенку 16 лет исполнилось, он продолжает быть иждивенцем — и родители ничего не получают»…

Между тем в ряде регионов России местные власти сами стали вводить антикризисные пособия для детей 16-18 лет на своей территории. Но размер этих пособий, как правило, намного ниже тех, что выплачивает федеральный бюджет, да и оформить их, подав заявление в электронном виде, не получится. По 10 тысяч рублей на подростков местные власти готовы платить в Крыму. В Тверской области, к примеру, обещают только по 3 тысячи (по 5 тысяч, если семья многодетная), и в Курской — по 3 тысячи…