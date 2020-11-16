Директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов заявил, что в 2020 году число получателей пособий по безработице выросло в пять раз, но их число понемногу уменьшается.

Он отметил, что в этом году поддержку потерявшим работу удалось обеспечить, несмотря на непростой год.