Минтруд РФ в 2020 году скорректирует суммарный коэффициент рождаемости в 2020 году. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова, передает ТАСС.

«Мы видим определенные риски в текущем году по достижению показателей по суммарному коэффициенту рождаемости, а также по коэффициенту рождаемости в отдельных возрастных группах. Соответственно, мы предполагаем, что будем их корректировать в текущем году», — сказала она на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Также коэффициент будет уточняться в 2021-2023 годах, добавила она.