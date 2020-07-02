Упростить правила выплаты детских пособий намерен Минтруд. Молодым мамам не придется собирать ворох справок. Кроме того, рассчитывать на выплаты смогут даже те, кто лишен родительских прав.

Как стало известно «», в трудовом ведомстве подготовлен обновленный порядок назначения пособий гражданам, имеющим детей.

Самое, пожалуй, революционное новшество коснется нерадивых отцов и матерей, которых суд лишил родительских прав или ограничил их. В нынешней версии документа отношение к ним жесткое и однозначное: никакие пособия на детей им не положены. Новый порядок будет куда мягче, в нем появятся исключения из общего правила. Среди них – пособие по беременности и родам, пособие женщине, вставшей на учет в женскую консультацию на ранних сроках беременности, а также единовременная выплата беременной супруге военнослужащего призывника. Эти деньги по новым правилам будут полагаться даже тем, кто в прошлом не заботился об уже имеющихся детях и был от них отлучен.

Еще одно важное нововведение касается сбора документов. Бумажная волокита и беготня по кабинетам по новым правилам отменяется. Проверкой достоверности сведений заявителя и подбором необходимых справок чиновники станут заниматься сами. Запросить они смогут любую информацию, срок на получение ответа – пять дней. Подать заявление на детские выплаты будущая или молодая мама сможет не только почтой, но и через МФЦ или портал госуслуг. Новый упрощенный порядок будет применяться к пособию по беременности и родам, единовременным и ежемесячным выплатам на малышей, а также пособиям для жен и детей военных.