В Минтруде рассказали, как будут перечислять единовременную выплату на детей в возрасте до 16 лет россиянам в июле. В пресс-службе министерства отметили, что выплаты начнутся с 1 июля.

В ведомстве подчеркнули, что во время перечисления выплат на детей от 3 до 16 лет был проработан алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перечислить деньги на 15 млн детей в России. Средства по оставшимся заявлениям были перечислены в течение 10 дней. Всего выплаты сделали на 21 млн детей.

Июльские выплаты же начнутся с 1 июля. Отдельного заявления от родителей не требуется, решение будет основано на основе имеющихся данных ПФР. Деньги будут выплачивать в соответствии с ранее принятым подходом, каких-либо изменений в данную схему не планируется.

Напомним, что несколько дней назад президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил о решении сделать новые выплаты на детей по 10 тысяч рублей.