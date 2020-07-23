Купить одежду, обувь и школьные принадлежности за счет государства смогут люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. А начинающим бизнесменам казна оплатит аренду офиса или цеха для запуска стартапа.

Такие нововведения готовит Минтруд для социальной поддержки населения. Ведомство уже подготовило пакет поправок в одноименную госпрограмму. Уже существующие виды помощи малоимущим или потерявшим работу планируется серьезно расширить. Как отмечают авторы изменений, сейчас на полученные в качестве социальной помощи деньги семья может купить лекарства, предметы первой необходимости, оплатить лечение или профилактический медосмотр, а также услуги дошкольных учреждений. А вот покупать одежду, обувь или школьный рюкзак для ребенка все равно приходится за свой счет. Если поправки будут одобрены, эти статьи расходов также станет покрывать государство. Другое новшество коснется начинающих предпринимателей. Нынешняя версия госпрограммы позволяет потратить деньги, взятые по социальному контракту, на покупку основных средств ведения бизнеса. Например, можно приобрести станок, швейную машину или оборудование для аппаратного маникюра. Но куда все это ставить, бизнесмену приходится решать самому. На оплату аренды офиса, массажного кабинета или цеха государственные средства пустить нельзя. Не разрешается и тратить подъемные на покупку расходных материалов. По новым правилам, такая возможность у владельцев стартапов появится. Правда, с ограничением: на аренду помещения можно будет потратить 15 процентов от суммы, выданной в рамках социальной поддержки. Как пояснили в министерстве, размер выплаты рассчитан исходя из средней стоимости аренды коммерческого помещения площадью 25 м2 за один месяц. При этом Минтруд подчеркивает, что максимальная сумма подъемных для начинающего бизнеса – 250 тысяч рублей.

Наконец, упрощается процедура трудоустройства для безработных. Для них будет отменена обязательная стажировка на новом месте. По мнению ведомства, это позволит работодателю и гражданину самостоятельно выбирать формат трудовых отношений, удобный и актуальный для них в конкретной ситуации.