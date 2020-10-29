Глава Минтруда РФ Антон Котяков утвердил список из 50 наиболее востребованных и перспективных профессий, для которых необходимо получить среднее профессиональное образование.

В частности, в список попали медицинские сестры, повара, сварщики, специалисты в области индустрии красоты, воспитания, гостеприимства, инженерного дизайна, сообщает ТАСС. Также в нем значатся такие профессии, как агроном, фармацевт, фельдшер, графический дизайнер, мастер отделочных строительных и декоративных работ. Перечень опубликован на сайте Министерства труда.

Ранее «Профиль» писал о самых востребованных профессиях после пандемии. В список вошли медицинские работники, водители, курьеры, операторы колл-центров и удаленные менеджеры. В коммерческом секторе это — антикризисные менеджеры, SMM-менеджеры, аналитики, маркетологи и специалисты по цифровой трансформации бизнеса.