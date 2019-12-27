Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте министерства труда России в пятницу, 27 декабря.

По итогам индексаций, проведенных в 2019 году, страховые пенсии выросли с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.

С 1 января 2019 года была проведена индексация пенсий на 7,05 %, с 1 апреля — социальных пенсий на 2% с учетом роста прожиточного минимума за 2018 год, а в августе были скорректированы страховые пенсии граждан, работавших в 2018 году.

Также Минтруд напомнил о том, что с 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам составит 6,6%.

20 декабря Пенсионный фонд России (ПФР) сообщал, что январские пенсии россияне получат авансом в конце декабря. Тем, кто получает пенсии по почте, ПФР начнет перечисление средств 25 декабря, а на банковские счета — 27 декабря. В то же время в ведомстве уточнили, что некоторым пенсионерам, получающим выплаты на банковские карты, деньги будут зачислены 30 декабря, а пенсионерам, получающим деньги по почте, доставку организуют по стандартному графику с 3 января 2020 года.

В ходе большой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году пенсии вырастут на 6,6%, пишет «Газета.ру».