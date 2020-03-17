Все новости на карте

Минтруд рекомендует госслужащим перейти на дистанционную форму работы в связи с распространением коронавируса в РФ. Соответствующие рекомендации опубликованы во вторник на сайте ведомства.

«Органам рекомендуется применять дистанционный формат исполнения должностных обязанностей гражданских и муниципальных служащих при подготовке документов в электронном виде при наличии соответствующих организационно-технических возможностей, включая соблюдение безопасности и наличие сетевого доступа к используемым в работе приложениям», — говорится в документе.

Видео дня. Экспресс-тесты на коронавирус появятся в Москве в апреле