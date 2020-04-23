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Минтруд порекомендовал закрыть на полный карантин все стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, сообщила замглавы ведомства Ольга Баталина.

«Мы направили телеграммы во все регионы с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками этих организаций», — сказала Баталина, передает РИА «Новости».

По ее словам, работники изолируются вместе с проживающими посменно, на 14 дней.

Также Баталина отметила, что регионам рекомендовано повысить зарплаты сотрудникам организаций соцобслуживания.

«За счет средств резервных фондов нами рекомендовано обеспечить повышенные выплаты в заработных платах… для финансовой поддержки сотрудников, которые уходят на две недели в карантин вместе с проживающими», — пояснила замглавы министерства.

В 29 регионах стационарные организации закрыты на полный карантин, в 46 регионах закрыта часть организаций.

Баталина отметила, что факты заражения коронавирусом выявлены в 16 интернатах, домах престарелых и других подобных учреждениях. В них коронавирус диагностирован у 457 человек.

В середине апреля врачи госпитализировали из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области 21 человека, у них подтвержден коронавирус. Один из постояльцев закрытого на карантин дома престарелых в Вязьме скончался, у него был подтвержден коронавирус.

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