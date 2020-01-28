Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 тыс. 609 рублей за IV квартал 2019 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующий нормативный акт, опубликованный 28 января.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум предлагается установить в размере 11 тыс. 510 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. 788 рублей, для детей — 10 тыс. 383 рублей.

Это связано со снижением цен на те продукты питания, которые учитываются при расчете прожиточного минимума.

В частности, цена на капусту снизилась на 18,2%, лук репчатый — на 27,4%, морковь — на 29,3%, картофель на 25,8%, свеклу — на 19,6%, сахар-песок — на 15,4%, свинину — на 1,9%, кур (кроме куриных окорочков) — на 1,7%.

В то же время повысились цены на молоко и молокопродукты — от 1,7 до 3,1%, на говядину на 2,1%.

20 января в Министерстве труда сообщили о снижении официального числа безработных россиян. По данным на 15 января 2020 года, число официально зарегистрированных безработных уменьшилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.