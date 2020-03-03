Минтруд планирует уведомлять россиян старше 45 лет о размере их будущей пенсии раз в три года, первую рассылку могут сделать уже в 2021 году, сообщила пресс-служба министерства.

«По инициативе Минтруда России граждане, достигшие возраста 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере будущей пенсии. Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, уведомления ПФР будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, после того как человеку исполнилось 45 лет. В Минтруде пояснили, что к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости.

Информация будет включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, а также условия и порядок приобретения права на нее. В уведомлении также отразят параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере средств пенсионных накоплений.

Получить данные можно будет через личные кабинеты на сайтах Пенсионного фонда и Единого портала государственных услуг, а также в отделении Пенсионного фонда.

«Планируется, что первая рассылка информации будущим пенсионерам будет реализована в 2021 году. Она не коснется тех, кто уже получает пенсию (например, пенсию по инвалидности или в связи с выработкой стажа во вредных условиях труда)», — добавили в Минтруде.

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