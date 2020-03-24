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Переход на дистанционный режим работы стал определённым стрессом как для некоторых работодателей, так и рядовых сотрудников. О чём важно помнить при организации новой формы сотрудничества и как не допустить нарушения собственных прав, представители Минтруда и Фонда социального страхования рассказали на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике 24 марта.

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Огромное количество обращений к сенаторам связано с тем, что люди не понимают, как будут выстраиваться отношения с работодателями при дистанционной работе, в ситуации, когда закрылись школы и не все дети в силу возрасту могут оставаться одни дома без присмотра родителей, сообщила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

В первую очередь трудиться дома стоит отправить пенсионеров, предпенсионеров, женщин в положении, родителей с малолетними детьми и инвалидов, посоветовал замглавы Минтруда Всеволод Вуколов. При этом работодатель должен чётко определиться со списком подчинённых, которые станут работать удалённо, и порядком организации новой формы сотрудничества — в том числе с графиком, способом обмена информацией о производственных заданиях и их выполнением.

Если возложенные на подчинённого задачи, производственные условия и ресурсы дома (техника и материалы) работать ему дистанционно позволяют, то никаких препятствий для этого нет. При изменении места работы уровень оплаты труда не меняется.

Следить за соблюдением трудовых прав граждан в ведомстве намерены бдительно.

У Роструда есть информационный портал — онлайнинспекция.рф, напомнил Вуколов. На нём открыт сервис по ответам на вопросы, связанные с защитой прав граждан в сложившейся ситуации. Работник, заподозривший начальство в несправедливости, может туда обратиться, ответ придёт в трёхдневный срок — как простое разъяснение, так и юридическая консультация, чтобы гражданин понимал, что ему делать, исходя из сложившейся ситуации. «Те, кто зарегистрированы на портале госуслуг, могут сразу написать жалобу, и по данному вопросу будет инициирована проверка трудовой инспекции», — сказал чиновник.

Под особый контроль в ведомстве взяли вопрос с задолженностью по зарплате. Правда, пока ухудшения показателей в этом плане не зафиксировано.

«Задолженность колеблется в районе 2,2 миллиарда рублей, и за последний месяц снизилась на 44 миллиона рублей», — отметил замминистра.

Больничный дистанционно? Не проблема

Не меньше людей волнует и вопрос, как будут оформлять и оплачивать больничный для тех, кто оказался на карантине после поездок за границу. Ходить по поликлиникам для этого не нужно, заверила первый заместитель председателя Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая. Для этого на сайте фонда в личном кабинете (вход такой же, как и на портале госуслуг) достаточно подать заявление и предоставить фото документов, подтверждающих выезд: например, фотографии билетов и загранпаспорта с отметкой о поездке.

«Мы эти документы получаем и связываемся с медорганизацией — каждый субъект Федерации предоставил список медорганизаций, которые уполномочены выписывать электронные листы нетрудоспособности», — рассказала Лотоцкая.

Получив из поликлиники электронный больничный, фонд связывается с работодателем, и он представляет информацию для расчёта пособия. По всем вопросам, связанным с подачей в фонд заявлений, можно круглосуточно обратиться на горячую линию — 8-800-302-75-49.

Пособие по больничному выплачивается двумя частями, не дожидаясь его закрытия. А выдан он будет сразу на две недели.

Пособие по больничному выплачивается двумя частями, не дожидаясь его закрытия. А выдан он будет сразу на две недели. Первая выплата поступит после семи календарных (либо пяти рабочих) дней нахождения дома, вторая — после закрытия листа нетрудоспособности.

На время школьных каникул, продлённых из-за карантина, больничный родителям не полагается. Но предприятиям рекомендуется организовать удалённую работу для сотрудников с детьми дошкольного и школьного возраста.

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