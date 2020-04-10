Власти РФ в ближайшие дни займутся организацией авиарейсов для вывоза граждан России из Сеула во Владивосток и Хабаровск, пишет в пятницу, 10 апреля, пресс-служба Минтранса РФ.

Правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом 4 апреля. Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.