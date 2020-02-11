Министерство транспорта России предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса. Об этом во вторник, 11 февраля, рассказал журналистам замглавы ведомства Александр Юрчик.

«Сейчас идет очень непростая дискуссия с финансово-экономическим блоком правительства, потому что трудно определить, как считать убытки. С нашей точки зрения, например, убытки от того, что воздушные суда стоят из-за того, что рейсы прекратились внезапно. С точки зрения Минфина, это не убытки, потому что авиакомпания может поставить их на другие рейсы», — сказал Юрчик.

В настоящее время методика расчетов убытков продолжается. Таким образом, цифра в 1,6 млрд рублей — это предварительная сумма.

Россия ограничила авиасообщение с Китаем, оставив только регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, и регулярные рейсы китайских авиалиний в Шереметьево. Данное решение вступило в силу 1 февраля.

5 февраля вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что все чартерные рейсы между Россией и Китаем будут прекращены с 14 февраля. Кроме того, будет введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая.

28 января стало известно, что российские туроператоры приостановили до конца февраля прием туристов из Китая. 30 января В Ассоциации туроператоров России заявили, что в I квартале 2020 года турбизнес из-за отсутствия китайских туристов может потерять до $100 млн.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в Ухани в конце декабря. Глава ВОЗ Адхан Гебрейесус заявил, что текущая ситуация с эпидемией — «лишь верхушка айсберга». Он считает, что уровень заболеваемости за пределами КНР будет расти.

По состоянию на 11 февраля, число заболевших в Китае превысило 42 тыс. человек, выздоровели почти 4 тыс. граждан, умерло — 1016, пишет «Газета.ру».