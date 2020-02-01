Минтранс рекомендовал россиянам не летать в Китай без крайней необходимости. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 1 февраля.

«В случае если вы еще не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем вам не делать этого без крайней необходимости. В случае,если вы приняли решение об отказе от поездки, российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета», — отмечается в сообщении.

Россиянам, которые попали в экстренную ситуацию в Китае, настоятельно рекомендуется обратиться в российское посольство в этой стране или позвонить по телефону +86 185-1866-4933. По номеру +86 170-0081-4519 можно проконсультироваться по вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией в КНР.

Минтранс отмечает, что Росавиация постоянно контактирует со всеми задействованными в процессе ведомствами, включая российские Минтранс, МИД, Роспотребнадзор, Ростуризм, а также отечественными и иностранными авиакомпаниями, которые помогают доставлять российских граждан на родину.

В ведомстве напомнили, что с 1 февраля временно приостановлены регулярные пассажирские рейсы из России в Китай и в обратном направлении, которые осуществляют российские и китайские авиакомпании, в том числе коммерческие. Исключение составляют регулярные рейсы Москва–Пекин и обратно, Москва–Шанхай и обратно, Москва–Гуанчжоу и обратно, а также Москва–Гонконг и обратно.

С 31 января Россия ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем. В тот же день московский аэропорт Шереметьево для профилактики распространения нового коронавируса перевел все рейсы из КНР в отдельный терминал, а остальные вывел в другие терминалы. С 1 февраля авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила выполнение 11 рейсов из России в Китай.

В МИД России 23 января рекомендовали учитывать ситуацию с коронавирусом при планировании поездок в Китай.

В конце декабря 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Согласно последним данным, число заболевших вирусной пневмонией в мире превысило 11,1 тыс. человек, умерли 258 человек. Случаи инфицирования также зарегистрированы в Австралии, Японии, Южной Корее, Малайзии, США, Франции, Непале, Канаде. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всей границе России, где также зарегистрировано два случая заражения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.