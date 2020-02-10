Российские авиакомпании с 1 по 10 февраля запланировали 86 рейсов между РФ и Китаем, китайские — выполнили более 20 рейсов между странами. Об этом в понедельник, 10 января, сообщается на сайте Минтранса РФ.

«Всего на этот период (1–10 февраля. — Ред.) российскими авиакомпаниями было запланировано 86 рейсов — 29 чартерных и 57 регулярных — из Китая в Россию. На 10 февраля запланировано шесть регулярных рейсов. По состоянию на 15:45 выполнено два рейса, четыре рейса ожидаются до 18:00», — говорится на сайте министерства.

Отмечается также, что 1369 россиян, имеющих билеты на чартерные рейсы из Китая в РФ на период с 10 по 29 февраля, уже переоформили рейсы на другие направления, либо оформили возврат билетов.

197 пассажиров S7 Airlines и 66 пассажиров «Уральских авиалиний» (всего 263 россиянина) ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств.

«Китайскими авиакомпаниями за период с 1 февраля по 15:45 10 февраля выполнено 22 рейса (20 регулярных и два чартерных) из Китая в Россию. 10 февраля планируется выполнить один регулярный рейс (прилет в Москву после 17:00). Еще два запланированных на 10 февраля рейса китайских авиакомпаний отменены. На 11 февраля запланировано четыре регулярных рейса», — добавили в Минтрансе.

3 февраля стало известно, что S7 приостановила полеты в Китай и Гонконг с 4 февраля по 28 марта из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV. «Уральские авиалинии» приостановили полеты с 7 февраля.

5 февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что все чартерные рейсы между Россией и Китаем будут прекращены с 14 февраля. Также будет введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в Ухане в конце декабря. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему моменту случаи заболевания выявлены в США, Франции, Сингапуре, Германии, Южной Корее. Кроме того, двое зараженных китайцев были обнаружены в Забайкальском крае и Тюменской области.

28 января стало известно, что российские туроператоры приостановили до конца февраля прием туристов из Китая. 31 января Россия ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с КНР, чтобы предотвратить распространение вируса.