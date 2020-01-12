Министерство транспорта России предложило запретить людям с судимостью за тяжкие преступления работать таксистами. Об этом сообщила «Российская газета» в воскресенье, 12 января.

Отмечается, что предложение Минтранса может быть предложено к рассмотрению правительству России в июле нынешнего года. Если поправки будут приняты, свидетельства об отсутствии судимости будут требовать и интернет-агрегаторы такси.

Инициатива направлена, чтобы предельно обезопасить общественный транспорт для россиян. В то же время ряд экспертов, опрошенных изданием, обратили внимание на то, что в России тяжкими преступлениями являются, например, нарушение авторских прав с отягчающими обстоятельствами или незаконная банковская деятельность с причинением крупного ущерба. По их мнению, такие правонарушения вряд ли сильно оттолкнут пассажиров.

В настоящий момент в России люди с судимостью не могут работать школьными учителями, тренерами в детских спортивных секциях, в государственных учреждениях, на стратегических предприятиях и др.

В декабре прошлого года российские власти предложили предоставить чиновникам такси вместо служебных автомобилей.