Минтранс России предложил высаживать из электропоездов за мешающие окружающим громкую музыку и пение, сообщает во вторник, 4 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на проект изменений в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные в 2013 году.

Согласно действующим правилам, пассажир может быть удален сотрудниками МВД из электропоезда, если он нарушает правила проезда, общественный порядок или мешает спокойствию других пассажиров. Предложенные изменения конкретизируют данное положение.

«Внесение изменений в пункт 70 определяет порядок использования радиоприемников, магнитофонов и иных средств, имеющих повышенный уровень звука в салоне пригородного поезда», — приводит содержание пояснительной записки агентство.

Также предполагается высаживать пассажиров за игру на музыкальных инструментах, зловонный запах и грязную одежду.

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