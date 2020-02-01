Минтранс разработал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие наказание для водителей общественного транспорта и такси за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в субботу, 1 февраля.

За езду на машине с неисправными тормозами или рулевым управлением предлагается повысить штраф с действующих 500 рублей до 1 тыс. Если таксист или водитель автобуса проедет на красный свет, штраф может вырасти с 1 тыс. до 2 тыс. рублей. За поворот налево или разворот в запрещенном месте предлагается повысить штраф до 2–3 тыс. рублей.

Водителей автобусов и такси, спровоцировавших ДТП, в котором пострадает человек (речь идет о причинении легкого вреда здоровью), предлагается штрафовать на 5–10 тыс. рублей или лишать прав на срок от года до двух лет. Для остальных водителей за такое нарушение могут ввести штраф 2,5–5 тыс. рублей или лишение прав на срок от года до полутора лет.

30 января Минюст предложил внести поправки в проект нового КоАП. Обсуждается повышение штрафов с 500 до 3 тыс. рублей, за превышение скорости на 40–60 км/ч — до 4 тыс. рублей. За превышение скорости более чем на 60 км/ч предлагается штрафовать на сумму 5 тыс. рублей или лишать водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

Штраф за отказ водителей от медицинского освидетельствования предлагается увеличить с 30 тыс. до 40 тыс. рублей. Проект нового административного кодекса предусматривает появление накопительной системы проступков, по которой водителя за совершение трех грубых нарушений ПДД могут лишить прав на срок до полутора лет.

В то же время у Кремля пока нет определенной позиции об увеличении штрафов для автомобилистов.