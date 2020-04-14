Минтранс России поручил авиакомпаниям отменить акции по бесплатному перелету внутри страны для ветеранов. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации.

«В соответствии с поручением Минтранса России от 10 апреля прошу организовать работу по вопросу отмены проведения запланированных акций по предоставлению ветеранам ВОВ 1941-1945 годов и сопровождающим их лицам права бесплатного проезда по территории РФ в межсубъектном сообщении в период празднования 75-й годовщины победы ВОВ», — говорится в телеграмме.

Она разослана в авиакомпании, аэропорты и межтерриториальные управления Росавиации. Уточняется, что перевозчики должны уведомить ветеранов, уже купивших авиабилеты, о нецелесообразности совершения поездок в период ограничений, введенных в целях борьбы COVID-19. Также они обязаны при наличии соответствующих заявлений обеспечить возврат авиабилетов.

С вечера 29 марта в Москве и области действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам можно покидать жилища только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку, утилизации мусора, а также для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома.

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин и подмосковный губернатор Андрей Воробьев объявили о введении в регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны. В случае отсутствия пропусков граждан привлекут к административной ответственности.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.